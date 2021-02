Tribes of Europa: ecco cosa si evince dal trailer ufficiale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È stato appena reso noto il trailer ufficiale della nuova serie originale targata Netflix: “Tribes of Europa”. I produttori di Dark ci faranno sbarcare nel 2074, ecco cosa succederà Dai produttori di “Dark“, sta per arrivare una nuova serie originale targata Netflix dal titolo “Tribes of Europa“. Dal 19 febbraio sbarcheremo, in Europa, in un futuro non troppo lontano: 2074. Stando alla sinossi resa nota qualche settimana fa, un disastroso evento causerà la frammentazione dell’Europa che si dividerà in tribù. I protagonisti di “Tribes of Europa” sono tre giovani fratelli Kiano, Liv e Elija, che cercheranno di ritrovare il loro futuro in sei episodi. “Tribes of ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È stato appena reso noto ildella nuova serie originale targata Netflix: “of”. I produttori di Dark ci faranno sbarcare nel 2074,succederà Dai produttori di “Dark“, sta per arrivare una nuova serie originale targata Netflix dal titolo “of“. Dal 19 febbraio sbarcheremo, in, in un futuro non troppo lontano: 2074. Stando alla sinossi resa nota qualche settimana fa, un disastroso evento causerà la frammentazione dell’che si dividerà in tribù. I protagonisti di “of” sono tre giovani fratelli Kiano, Liv e Elija, che cercheranno di ritrovare il loro futuro in sei episodi. “of ...

NetflixIT : Una catastrofe globale. Un continente diviso in tribù. Un futuro da ritrovare. Tribes of Europa, una serie dai crea… - YolBlog : TRIBES OF EUROPA - quel che resta dell'#Europa è diviso in numerose 'tribù' in guerra per il predominio. In arrivo… - UniMoviesBlog : Dai creatori di Dark ecco il trailer ufficiale della serie #TribesofEuropa - cinefilosit : #TribesofEuropa: trailer della serie #Netflix dai creatori di #Dark - _diana87 : Praticamente è il nuovo The 100. Trailer di #TribesofEuropa su Netflix, dai creatori di #Dark una nuova serie post… -