Treviso, interdittiva antimafia a società amministrata da ex candidata consigliera leghista. Il sindaco: "Annullato il contratto" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Imbarazzo nella Lega di Treviso e nell'amministrazione comunale del sindaco Mario Conte (nella foto). Tutta colpa di una interdittiva antimafia nei confronti di una società, la cui amministratrice era in lista con il candidato alla poltrona di primo cittadino, pur non essendo stata eletta. Il risultato è che il Comune e l'Usl 2 hanno cancellato i contratti per lavori di manutenzione con il consorzio Stabile Lm Group, mentre il sindaco prende le distanze, dicendo che lui quella candidata neppure la conosceva. Il 30 dicembre la Prefettura di Treviso ha emanato il provvedimento e intimato ai soggetti pubblici che avessero in essere rapporti con la società di interrompere ogni legame. In questo caso il Comune nel marzo 2020 aveva appaltato ...

