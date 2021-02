Tregua Fonseca-Dzeko, Tiago Pinto “Ma non sarà più capitano” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto delle riunioni volte a rafforzare questo sentimento di fiducia reciproca. Siamo usciti fiduciosi e convinti di poter raggiungere gli obiettivi. Il bene collettivo è più importante dell’interesse dei singoli”. Tiago Pinto, general manager della Roma, conferma in conferenza stampa che è stata ricomposta la frattura fra Edin Dzeko e Paulo Fonseca. “Sono state scritte e dette molte cose ma è importante capire che nel mondo del calcio si vive con le dinamiche che sono proprie delle famiglie. Nelle famiglie esistono problemi, si risolvono e se ne esce più forti. Dzeko è un grande professionista, un grande calciatore, ha un carattere molto forte e ha scritto pagine importanti della storia della Roma. Fonseca è il leader del nostro progetto, ha fatto un ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto delle riunioni volte a rafforzare questo sentimento di fiducia reciproca. Siamo usciti fiduciosi e convinti di poter raggiungere gli obiettivi. Il bene collettivo è più importante dell’interesse dei singoli”., general manager della Roma, conferma in conferenza stampa che è stata ricomposta la frattura fra Edine Paulo. “Sono state scritte e dette molte cose ma è importante capire che nel mondo del calcio si vive con le dinamiche che sono proprie delle famiglie. Nelle famiglie esistono problemi, si risolvono e se ne esce più forti.è un grande professionista, un grande calciatore, ha un carattere molto forte e ha scritto pagine importanti della storia della Roma.è il leader del nostro progetto, ha fatto un ...

