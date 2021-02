Travaglio | travaso di bile contro Demolition Man | «Invidia | frustrazione | bulimia di potere»»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La telefonata del Colle a Mario Draghi, Marconon l’ha per niente digerita. E lo dice chiaro e tondo nel suo editoriale sul Fatto dal titolo Un no gentile ma netto. «Ora, perché le cose non finiscano male con governissimi o altri orrori, basta che M5S , Pd e LeU siano coerenti e dicano un garbato ma fermo no all’ammucchiata del Colle e di Draghi, per salvare l’unica coalizione che può competere con queste destre». Per«la via maestra è il rinvio di Conte alle Camere; e, in caso di sfiducia, il voto al più presto possi. Di regali a Salvini & C. ne ha già fatti troppi il loro cavallo di Troia».Man”poi afferma che «non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un ...