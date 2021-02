Trasporto scolastico Due nuove fermate nel Municipio XIV “Le aspettavamo da molto tempo”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lunedì 8 verranno istituite 2del, una a piazza Sabbioneta e l’altra a largo Ines Bedeschi, che andranno a servire tutte quelle famiglie di Selva Candida e Selva Nera che erano state escluse dal primo bando delperché non rientravano nel bacino di utenza. “Sono stati mesi di tanti incontri con genitori, Agenzia per la mobilità, dipartimento e ufficio deldelXIV che hanno portato un risultato importante per chi abita in periferia. Finalmente, le mamme e i papà potranno portare i loro figli in una fermata più vicina alle proprie abitazioni”. È il commento di Stefano Oddo, Consigliere FdI delXIV. La soddisfazione arriva anche dai genitori. Ecco ...