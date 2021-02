Totti | “Il primo appuntamento con Ilary? Ha tirato una botta allo sportello della Ferrari!”

Illma7ic10 : @jo19N26 Francesco Totti (primo per superdistacco), Neymar, Alexandre Pato - infoitcultura : Totti racconta il primo appuntamento con Ilary Blasi: “Mi ammaccò lo sportello della Ferrari” - infoitcultura : Francesco Totti ha raccontato il primo appuntamento con Ilary Blasi (e il resto è storia) - infoitcultura : “Speravo de morì prima”: Totti e llary, disastro al primo appuntamento - Diregiovani : #PietroCastellitto e #GretaScarano nei panni di @Totti e @ilaryblasi nelle prime foto della serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti primo

...della Roma Dopo ile il secondo teaser , nonché la prima foto ufficiale dal set, arrivano online le nuove immagini di Speravo de morì prima , la serie Tv Sky sulla carriera di Francesco. ...Un amore immenso che dura ormai da tanti anni. E non poteva essere altrimenti dopo quanto accaduto al loroappuntamento. Protagonisti Francescoe Ilary Blasi la cui storia d'amore sarà in parte raccontata nella serie tv dedicata all'ex numero 10 della Roma . Nelle prime anticipazioni uscite ...In un'anticipazione sulla serie tv sulla sua vita, Francesco Totti ha raccontato un curioso aneddoto sul primo appuntamento con Ilary ...Burdisso è rimasto sempre nei cuori dei tifosi romanisti, e loro nel suo. Oggi il difensore torna a parlare dell’esperienza in giallorosso in un’intervista a ’90min.com’, ...