Toto nomi, l'esecutivo Draghi potrebbe far splendere il Paese (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mantenere le figure positive, restituire respiro europeo e focalizzare l'attenzione sulle competenze: l'esecutivo Draghi si comporrà così GRAZIANO DELRIOE' già partito il Toto-nomi per l'esecutivo di Mario Draghi, e la lista fa quasi venire i brividi. Le più preziose intelligenze del Paese richiamate da ogni parte del mondo, a giurare sotto il tricolore. Alcuni già coinvolti con il governo Monti, ma questa volta non saranno nozze con i fichi secchi. Questa volta, i fichi ci sono. E sono anche tantissimi, si chiamano Recovery Found. Così nella squadra di governo ecco che potrebbero comparire nomi nuovi e meno nuovi. Con rispetto anche per i ministeri che hanno saputo gestire la crisi. Si pensi, ad esempio al lavoro ...

