Torre Annunziata, città martoriata dal Covid-19: altri due decessi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Non si ferma l’onda del contagio da Covid a Torre Annunziata. Nella città vesuviana sono 38 i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore. Al contempo si registrano anche 13 guarigioni e 2 decessi. Sale così a 704 il numero di cittadini attualmente positivi: 693 posti in isolamento domiciliare e 11 ricoverati. Dall’inizio della pandemia sono 36 i cittadini oplontini deceduti a causa del Covid. “La scomparsa di altri due nostri concittadini è motivo di sofferenza per l’intera città – ha spiegato il sindaco Vincenzo Ascione -. L’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio ai familiari per la perdita dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Non si ferma l’onda del contagio da. Nellavesuviana sono 38 i nuovi casi di positività al coronavirus24 ore. Al contempo si registrano anche 13 guarigioni e 2. Sale così a 704 il numero di cittadini attualmente positivi: 693 posti in isolamento domiciliare e 11 ricoverati. Dall’inizio della pandemia sono 36 i cittadini oplontini deceduti a causa del. “La scomparsa didue nostri concittadini è motivo di sofferenza per l’intera– ha spiegato il sindaco Vincenzo Ascione -. L’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio ai familiari per la perdita dei ...

