Torino, promessa sposa a 15 anni e segregata in casa: mamma condannata per maltrattamenti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Torino, promessa sposa a 15 anni e segregata in casa. Un anno e 4 mesi: è la condanna inflitta a Torino alla mamma di Rashida che, quando aveva 15 anni, avrebbe dovuto sposare sposare un uomo più grande che non aveva mai visto. L’adolescente si era rivolta al Telefono Azzurro per tentare di evitare quel matrimonio. La donna era accusata di maltrattamenti. Un anno e quattro mesi. È la condanna arrivata al termine di un processo celebrato con rito ordinario per la mamma di una ragazzina che, a 15 anni, era stata “promessa” in sposa a un uomo molto più grande di lei. La vicenda è quella di Rashida, ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021)a 15in. Un anno e 4 mesi: è la condanna inflitta aalladi Rashida che, quando aveva 15, avrebbe dovutorere un uomo più grande che non aveva mai visto. L’adolescente si era rivolta al Telefono Azzurro per tentare di evitare quel matrimonio. La donna era accusata di. Un anno e quattro mesi. È la condanna arrivata al termine di un processo celebrato con rito ordinario per ladi una ragazzina che, a 15, era stata “” ina un uomo molto più grande di lei. La vicenda è quella di Rashida, ...

Tg3web : A quindici anni l'avevano promessa in sposa a un uomo dieci anni più grande di lei. Rachida si ribellò e chiese aiu… - fanpage : Arriva da Torino una storia sconcertante. - smeraldabrunoz : RT @Tg3web: A quindici anni l'avevano promessa in sposa a un uomo dieci anni più grande di lei. Rachida si ribellò e chiese aiuto a Telefon… - LobbaLuisa : RT @annamariamoscar: Torino, promessa sposa a 15 anni e segregata in casa: mamma condannata per maltrattamenti - carlamartamari : RT @Tg3web: A quindici anni l'avevano promessa in sposa a un uomo dieci anni più grande di lei. Rachida si ribellò e chiese aiuto a Telefon… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino promessa Meridbulloni, la Sbe di Vescovini si impegna ad assumere 65 lavoratori

... in provincia di Napoli il 18 dicembre offrendo l'unica possibilità di un trasferimento a Torino. ... Tutto fa perno sulla promessa di assunzione di 65 unità, ma non c'è certezza che l'attività parta ...

Bollettino Covid Italia: 9.660 i positivi di oggi 2 febbraio

E sempre sul fronte vaccini è da registrare la promessa di Guido Bertolaso, nuovo consulente della ... con il totale che raggiunge quota 8.895, 4.040 dei quali in provincia di Torino. I pazienti ...

Torino, promessa sposa a 15 anni e segregata in casa: mamma condannata per maltrattamenti Fanpage.it Il Sassuolo lascia Scamacca al Genoa

E così sarà, in attesa dell’offerta giusta che questo gennaio non ha fatto arrivare alla ‘bottega neroverde’ 'E’ un mercato difficile, ma questo non deve condizionare i nostri progetti, e Scamacca per ...

Calciomercato Genoa: Scamacca felice di essere rimasto

La società neroverde, che già aveva promesso l'attaccante al Genoa, ha rifiutato la proposta della 'Vecchia Signora' permettendo al calciatore di rimanere alla corte del tecnico Davide Ballardini. Lo ...

... in provincia di Napoli il 18 dicembre offrendo l'unica possibilità di un trasferimento a. ... Tutto fa perno sulladi assunzione di 65 unità, ma non c'è certezza che l'attività parta ...E sempre sul fronte vaccini è da registrare ladi Guido Bertolaso, nuovo consulente della ... con il totale che raggiunge quota 8.895, 4.040 dei quali in provincia di. I pazienti ...E così sarà, in attesa dell’offerta giusta che questo gennaio non ha fatto arrivare alla ‘bottega neroverde’ 'E’ un mercato difficile, ma questo non deve condizionare i nostri progetti, e Scamacca per ...La società neroverde, che già aveva promesso l'attaccante al Genoa, ha rifiutato la proposta della 'Vecchia Signora' permettendo al calciatore di rimanere alla corte del tecnico Davide Ballardini. Lo ...