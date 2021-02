Torino, Belotti vuole attendere la scadenza del contratto e poi decidere (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Andrea Belotti starebbe pensando di arrivare alla scadenza del contratto con il Torino per poi prendere una decisione sul suo futuro Andrea Belotti preoccupa il Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Gallo avrebbe preso la decisione di aspettare la scadenza del suo contratto, nel giugno 2022, per poi prendere una decisione sul futuro. Se nel frattempo il presidente Cairo dovesse costruire una squadra all’altezza e offrirgli uno stipendio non troppo distante da quello che potrebbe avere altrove, allora Belotti potrebbe anche decidere di restare in granata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Andreastarebbe pensando di arrivare alladelcon ilper poi prendere una decisione sul suo futuro Andreapreoccupa il. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Gallo avrebbe preso la decisione di aspettare ladel suo, nel giugno 2022, per poi prendere una decisione sul futuro. Se nel frattempo il presidente Cairo dovesse costruire una squadra all’altezza e offrirgli uno stipendio non troppo distante da quello che potrebbe avere altrove, allorapotrebbe anchedi restare in granata. Leggi su Calcionews24.com

