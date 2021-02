Toninelli su Facebook ha detto che «abbiamo fatto di tutto, persino annientarci a lavorare» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una scelta di parole alquanto infelice e che è impossibile non far notare da parte di Danilo Toninelli. Sergio Mattarella, dopo aver sentito e compreso l’esito del mandato esplorativo assegnato al presidente della Camera Roberto Fico, ha deciso di far salire al Colle Mario Draghi oggi alle 12. L’intenzione è quella di tentare la via del governo tecnico, opzione che prevede un nuovo governo messo in piedi scegliendo una serie di persone con competenze tecniche di alto profilo nei loro campo e nessuno schieramento politico – almeno sulla carta -. Danilo Toninelli ha reagito a caldo sui social e già le prime due frasi non sono passate inosservate. LEGGI ANCHE >>> No, Libero. Mattarella non ha mai detto ‘voto proibito’ Toninelli su Facebook: il no a quel Mario Draghi voluto da Mattarella Il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una scelta di parole alquanto infelice e che è impossibile non far notare da parte di Danilo. Sergio Mattarella, dopo aver sentito e compreso l’esito del mandato esplorativo assegnato al presidente della Camera Roberto Fico, ha deciso di far salire al Colle Mario Draghi oggi alle 12. L’intenzione è quella di tentare la via del governo tecnico, opzione che prevede un nuovo governo messo in piedi scegliendo una serie di persone con competenze tecniche di alto profilo nei loro campo e nessuno schieramento politico – almeno sulla carta -. Daniloha reagito a caldo sui social e già le prime due frasi non sono passate inosservate. LEGGI ANCHE >>> No, Libero. Mattarella non ha mai‘voto proibito’su: il no a quel Mario Draghi voluto da Mattarella Il ...

