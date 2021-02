Toninelli, gaffe “epica”: “Abbiamo persino lavorato…”. Il post contro Draghi è da sotterrarsi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’avventura del Conte bis non poteva che finire in farsa, primo attore Danilo Toninelli. Nel post contro Draghi non poteva lasciare che un’ ennesima gaffe: ce l’Abbiamo messa tutta- scrive- per dare una mano. Abbiamo persino lavorato… La frase scritta sui social sta facendo il giro del web. Già spaccati, e da tempo, sull’ l’ipotesi Draghi, poi materializzatasi, l’ex ministro delle Infrastrutture ci tiene a far sapere il suo giudizio su Mario Draghi. E lo fa mettendosi in ridicolo come non mai. Il che è tutto dire. Perla di rara goffagine. Toninelli: oltre la farsa il post su Draghi Nel M5S c’è chi più cautamente tace, come Luigi Di Maio; e c’è chi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’avventura del Conte bis non poteva che finire in farsa, primo attore Danilo. Nelnon poteva lasciare che un’ ennesima: ce l’messa tutta- scrive- per dare una mano.La frase scritta sui social sta facendo il giro del web. Già spaccati, e da tempo, sull’ l’ipotesi, poi materializzatasi, l’ex ministro delle Infrastrutture ci tiene a far sapere il suo giudizio su Mario. E lo fa mettendosi in ridicolo come non mai. Il che è tutto dire. Perla di rara goffagine.: oltre la farsa ilsuNel M5S c’è chi più cautamente tace, come Luigi Di Maio; e c’è chi ...

