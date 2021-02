Tokyo 2021, poco personale sanitario per i Giochi: la rassegna potrebbe essere a ‘porte chiuse’ (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In tempi di pandemia le problematiche sono sempre molte. A Tokyo (Giappone), si sta fronteggiando il pericolo dei contagi, cercando di limitare al massimo gli spostamenti e incentivando le attività di smart working. Come è noto, 12 prefetture sono in uno stato di emergenza. Nonostante tutte le criticità, il Comitato Organizzatore, il CIO e il Governo nipponico spingono per l’organizzazione delle Olimpiadi, manifestazione che dovrà rappresentare una sorta di rinascita. Un ulteriore problema da valutare riguarda però quello del personale sanitario a disposizione dell’organizzazione della rassegna a Cinque Cerchi. Come riportato dal sito ChannelNewsAsia, il direttore della Tokyo Medical Association Satoru Arai ha risposto in maniera molto precisa alle richieste dall’asset governativo, in merito alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In tempi di pandemia le problematiche sono sempre molte. A(Giappone), si sta fronteggiando il pericolo dei contagi, cercando di limitare al massimo gli spostamenti e incentivando le attività di smart working. Come è noto, 12 prefetture sono in uno stato di emergenza. Nonostante tutte le criticità, il Comitato Organizzatore, il CIO e il Governo nipponico spingono per l’organizzazione delle Olimpiadi, manifestazione che dovrà rappresentare una sorta di rinascita. Un ulteriore problema da valutare riguarda però quello dela disposizione dell’organizzazione dellaa Cinque Cerchi. Come riportato dal sito ChannelNewsAsia, il direttore dellaMedical Association Satoru Arai ha risposto in maniera molto precisa alle richieste dall’asset governativo, in merito alla ...

