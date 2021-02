TikTok controllerà l' età degli utenti italiani per rimuovere gli account dei minori di 13 anni

Leggi su it.mashable

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il social network adotterà misure per bloccare l'accesso aglidi 13e valuterà l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età Dal 9 febbraio tutti glisu Tik Tok dovranno inserire la propria data di nascita così da bloccare l'accesso aglidi 13e valuterà l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età. E' quanto ha comunicato il social network al Garante della protezione …