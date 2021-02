Tik Tok, il Garante privacy chiede il blocco per gli under 13 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tik Tok: il Garante privacy chiede di bloccare l’accesso per gli under 13. Ci saranno verifiche sull’età grazie all’intelligenza artificiale. Le nuove norme su Tik TokDopo le ultime tragiche vicende legate al social network Tik Tok, il Garante privacy ha chiesto di intervenire il prima possibile con il blocco degli accessi per gli utenti under 13. La piattaforma, di fatto, metterà in pratica le richieste del Garante a partire dal 9 febbraio, chiedendo agli utenti italiani di indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare ad utilizzare l’app. La vicenda della morte di Antonella Le richieste del Garante della privacy avanzate nei confronti del social network ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tik Tok: ildi bloccare l’accesso per gli13. Ci saranno verifiche sull’età grazie all’intelligenza artificiale. Le nuove norme su Tik TokDopo le ultime tragiche vicende legate al social network Tik Tok, ilha chiesto di intervenire il prima possibile con ildegli accessi per gli utenti13. La piattaforma, di fatto, metterà in pratica le richieste dela partire dal 9 febbraio,ndo agli utenti italiani di indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare ad utilizzare l’app. La vicenda della morte di Antonella Le richieste deldellaavanzate nei confronti del social network ...

