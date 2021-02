Tiago Pinto (Roma): “Dzeko-Sanchez? Trattativa mai iniziata” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tiago Pinto torna sul mancato scambio Dzeko-Sanchez Gli ultimi giorni della sessione di calciomercato conclusasi da poco sono stati caratterizzati dalle voci che volevano un possibile scambio tra Roma e Inter con Dzeko a Milano e Sanchez nella Capitale. Di questo ne ha parlato Tiago Pinto, general manager dei giallorossi. Ecco le sue parole. “La Trattativa Sanchez-Dezko come è nata? In primo luogo vorrei far mie le parole di Marotta (“agenti troppo audaci”, ndr), un dirigente molto esperto. Quello che ha detto lui corrisponde al vero e faccio mie le sue parole. Il mio atteggiamento nei vostri confronti è di massima apertura e trasparenza. È vero, ho incontrato Piero Ausilio a Milano. È un ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021)torna sul mancato scambioGli ultimi giorni della sessione di calciomercato conclusasi da poco sono stati caratterizzati dalle voci che volevano un possibile scambio trae Inter cona Milano enella Capitale. Di questo ne ha parlato, general manager dei giallorossi. Ecco le sue parole. “La-Dezko come è nata? In primo luogo vorrei far mie le parole di Marotta (“agenti troppo audaci”, ndr), un dirigente molto esperto. Quello che ha detto lui corrisponde al vero e faccio mie le sue parole. Il mio atteggiamento nei vostri confronti è di massima apertura e trasparenza. È vero, ho incontrato Piero Ausilio a Milano. È un ...

DiMarzio : Incontro in corso Ausilio-Tiago Pinto a #Milano per lo scambio @Alexis_Sanchez @EdDzeko tra @Inter e… - angelomangiante : Bloccata la trattativa per lo scambio dei prestiti tra Dzeko-Sanchez. Manca l'accordo economico. Tiago Pinto sta… - zazoomblog : Roma Tiago Pinto: “Dzeko e Fonseca si sono parlati per chiarire cose che accadono in una famiglia” - #Tiago #Pinto… - Sardanapalooo : Mi dicono Juve e Braga decisive per un’accelerazione in tal senso. Un febbraio/marzo ancora tra le prime 4 farebbe… - Sig_Ceretti : @dukeonyx57 @CorSport @OfficialASRoma Nemmeno Tiago Pinto ha detto che Dzeko non sarà più capitano della Roma.… -