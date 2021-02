Tiago Pinto: “Dzeko-Fonseca? I club sono come famiglie, dopo i chiarimenti si esce più forti” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tiago Pinto, direttore generale della Roma, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha chiarito anche la situazione Dzeko-Fonseca. Nel mondo del calcio i club vivono dinamiche familiari di questo tipo e come le famiglie risolvono i problemi e ne escono più forti. Dzeko è un gran giocatore e un grande professionista, con un carattere forte e ha scritto pagine importanti della Roma, così come Fonseca è il nostro leader sportivo, la persona a cui abbiamo affidato il nostro futuro immediato e a medio termine. Negli ultimi giorni abbiamo avuto delle riunioni io, Fonseca e Dzeko per rafforzare la fiducia reciproca, ne siamo usciti felici e fiduciosi, ottimisti nel ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021), direttore generale della Roma, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha chiarito anche la situazione. Nel mondo del calcio ivivono dinamiche familiari di questo tipo elerisolvono i problemi e ne escono piùè un gran giocatore e un grande professionista, con un carattere forte e ha scritto pagine importanti della Roma, cosìè il nostro leader sportivo, la persona a cui abbiamo affidato il nostro futuro immediato e a medio termine. Negli ultimi giorni abbiamo avuto delle riunioni io,per rafforzare la fiducia reciproca, ne siamo usciti felici e fiduciosi, ottimisti nel ...

