"The Town", il film che ha rivelato il talento registico di Ben Affleck (Di mercoledì 3 febbraio 2021) THE Town Iris ore 21. Con Ben Affleck, Blake Lively e Jeremy Renner. Regia di Ben Affleck. Produzione USA 2010, Durata: 1 ora e 5 minuti LA TRAMA La Town del titolo è un sobborgo in gran parte abitato da irlandesi, in gran parte teppisti e rapinatori. Uno di questi è Doug di professione svaligiatore di banche. Nell'ultimo colpo ha preso un bel malloppo, ma la vista della bella direttrice gli ha rubato il cuore. E' andato in crisi e ora alla vigilia di un'altra rapina è propenso a piantare tutto e a rifarsi una vita colla bella. Ma i suoi abituali complici non sono d'accordo. PERCHÈ VEDERLO PerchP è il film che ha rivelato il sodo talento registico di Ben Affleck che poco dopo doveva esplodere con "Argo" pluripremiato agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) THEIris ore 21. Con Ben, Blake Lively e Jeremy Renner. Regia di Ben. Produzione USA 2010, Durata: 1 ora e 5 minuti LA TRAMA Ladel titolo è un sobborgo in gran parte abitato da irlandesi, in gran parte teppisti e rapinatori. Uno di questi è Doug di professione svaligiatore di banche. Nell'ultimo colpo ha preso un bel malloppo, ma la vista della bella direttrice gli ha rubato il cuore. E' andato in crisi e ora alla vigilia di un'altra rapina è propenso a piantare tutto e a rifarsi una vita colla bella. Ma i suoi abituali complici non sono d'accordo. PERCHÈ VEDERLO PerchP è ilche hail sododi Benche poco dopo doveva esplodere con "Argo" pluripremiato agli ...

_PuntoZip_ : Il film del giorno: “The Town” (su Iris) - CeccarelliL_ : Il film del giorno: “The Town” (su Iris) - VigilanzaT : Film Tv 3 febbraio: Basilicata Coast to Coast, The Town, Non ci resta che il crimine - dubaipubg3 : RT @pervdadfred: Morning suck at the son of the porter in a building down town / Succhiata di cazzo mattutina al figlio del portinaio di… - abbynewangel : io mentre ascolto on the loose: la mia playlist che come prossima canzone decide di mettere this town: -