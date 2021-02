The Legend of Zelda: Nintendo ha cancellato la serie tv perché Netflix aveva fatto trapelare i loro piani? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una serie live-action basata sul videogame The Legend of Zelda sarebbe stata cancellata da Nintendo dopo che la notizia è stata diffusa da Netflix. La serie live-action basata sul videogame The Legend of Zelda, in preparazione presso Netflix, sarebbe stata cancellata da Nintendo dopo che la notizia della sua produzione è trapelata sulla stampa. Nel 2015, il Wall Street Journal riportò la notizia che Netflix stava lavorando a stretto contatto con Nintendo per trasformare The Legend of Zelda in una serie TV live-action. Secondo il quotidiano, la serie era stata descritta da una fonte come "Il trono di spade per famiglie". ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Unalive-action basata sul videogame Theofsarebbe stata cancellata dadopo che la notizia è stata diffusa da. Lalive-action basata sul videogame Theof, in preparazione presso, sarebbe stata cancellata dadopo che la notizia della sua produzione è trapelata sulla stampa. Nel 2015, il Wall Street Journal riportò la notizia chestava lavorando a stretto contatto conper trasformare Theofin unaTV live-action. Secondo il quotidiano, laera stata descritta da una fonte come "Il trono di spade per famiglie". ...

