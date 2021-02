Tg Riabilitazione | edizione del 3 febbraio 2021

Leggi su dire

"È necessario, come attività governativa, finanziare quanto più possibile strutture che si dedicano ai pazienti cronici, ai pazienti che hanno bisogno di riabilitazione e ai pazienti che una volta dimessi fruiscono una rete territoriale che ne consente, se non la guarigione completa, un ritorno alla vita. Per fare questo servono strutture idonee, multidisciplinarietà e coesione". Lo ha detto il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ha visitato l'ospedale San Giovanni Battista a Roma.