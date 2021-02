Tg Politico Parlamentare, edizione del 3 febbraio 2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi riceve l’incarico per la formazione del governo e avvia i contatti istituzionali per verificare al piu’ presto se ci sono le condizioni per sciogliere la riserva. Secondo le ipotesi di queste ore le consultazioni coi partiti saranno nei prossimi giorni, il passaggio di consegne sabato e il voto di fiducia delle Camere gia’ all’inizio della prossima settimana. Parlando al Quirinale, Draghi garantisce rispetto per il Parlamento e illustra quello che sembra un programma di massima del suo esecutivo. “Le sfide sono vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani e rilanciare il Paese”, dice Draghi che confida nelle risorse straordinarie dell’Europa. L’ex governatore Bce auspica l’unita’ delle forze politiche e sociali, ma deve risolvere un problema di numeri. Se centrodestra e sovranisti non si dividono, hanno ancora la maggioranza assoluta di Camera e Senato. IL CENTRODESTRA PUNTA AL VOTO MA NON CHIUDE Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi riceve l’incarico per la formazione del governo e avvia i contatti istituzionali per verificare al piu’ presto se ci sono le condizioni per sciogliere la riserva. Secondo le ipotesi di queste ore le consultazioni coi partiti saranno nei prossimi giorni, il passaggio di consegne sabato e il voto di fiducia delle Camere gia’ all’inizio della prossima settimana. Parlando al Quirinale, Draghi garantisce rispetto per il Parlamento e illustra quello che sembra un programma di massima del suo esecutivo. “Le sfide sono vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani e rilanciare il Paese”, dice Draghi che confida nelle risorse straordinarie dell’Europa. L’ex governatore Bce auspica l’unita’ delle forze politiche e sociali, ma deve risolvere un problema di numeri. Se centrodestra e sovranisti non si dividono, hanno ancora la maggioranza assoluta di Camera e Senato. IL CENTRODESTRA PUNTA AL VOTO MA NON CHIUDE

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare M5S, Crimi: noi determinanti anche se nasce governo tecnico

...al 110% e le comunità energetiche? Queste sono operazioni che può fare un governo politico, non un ... Ha osservato Crimi sottolineando che "Per qualunque misura a livello parlamentare si deve sempre o ...

Draghi, il M5S riunito. "No ai tecnici, possibile un altro governo politico". Si valuta il voto su Rousseau

L'ex leader politico ha infine aggiunto anche il suo nome. La squadra di governo è presente al ... Le dimissioni dal gruppo parlamentare di Emilio Carelli e il suo annuncio di voler creare un nuovo "...

Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 febbraio 2021 Dire Crisi: conferma degli scenari e prospettive future

La previsione dei principali eventi politici, anticipata da parte mia in alcuni interventi, dalla crisi del Governo Conte bis sino alla chiamata di Draghi ...

Crisi, verso il governo Draghi: i numeri in Parlamento

Mario Draghi ha accettato “con riserva” l’incarico di formare un nuovo governo conferitogli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le ...

