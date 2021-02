Tennis, ATP Melbourne 1 2021: tris azzurro agli ottavi. Alcaraz elimina Goffin, avanti anche Khachanov ed Anderson (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è completato il secondo turno del torneo ATP Melbourne 1. Una giornata molto positiva per i colori azzurri, visto che sono ben tre gli italiani che hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale. Jannik Sinner ha superato brillantemente l’australiano Vukic ed ora se la vedrà con lo sloveno Aljaz Bedene. Salvatore Carusoo e Stefano Travaglia si sono resi protagonisti di due fantastiche vittorie contro gli americani Tennys Sandgren e Sam Querrey ed ora affronteranno rispettivamente il serbo Miomir Kecmanovic ed il kazako Alexander Bublik. La vittoria più sorprendente della giornata è senza dubbio quella del giovane spagnolo Carlos Alcaraz, che ha superato con un doppio 6-3 il belga David Goffin. Adesso per il Tennista iberico si apre anche la possibilità di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è completato il secondo turno del torneo ATP1. Una giornata molto positiva per i colori azzurri, visto che sono ben tre gli italiani che hanno staccato il biglietto per glidi finale. Jannik Sinner ha superato brillantemente l’australiano Vukic ed ora se la vedrà con lo sloveno Aljaz Bedene. Salvatore Carusoo e Stefano Trava si sono resi protagonisti di due fantastiche vittorie contro gli americani Tennys Sandgren e Sam Querrey ed ora affronteranno rispettivamente il serbo Miomir Kecmanovic ed il kazako Alexander Bublik. La vittoria più sorprendente della giornata è senza dubbio quella del giovane spagnolo Carlos, che ha superato con un doppio 6-3 il belga David. Adesso per ilta iberico si aprela possibilità di ...

