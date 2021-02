Tancredi Palmieri: “Contattati Benitez e Allegri, Gattuso? Si è sentito esautorato” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il giornalista commenta il momento in casa Napoli Tancredi Palmeri, giornalista, parla del momento del Napoli nel suo editoriale su Tuttomercatoweb concentrandosi soprattutto sulla situazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il giornalista commenta il momento in casa NapoliPalmeri, giornalista, parla del momento del Napoli nel suo editoriale su Tuttomercatoweb concentrandosi soprattutto sulla situazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Carlo_H703 : @tancredipalmeri Che credibilità, in generale, ha tancredi palmieri? Tralasciando il discorso in particolare, ma è… - Dodesantis : @juventibus Tancredi Palmieri 8 riesce nella stra impresa di risultare ignorante in tutte le materie arrivando a fa… - GVDeChiara : @SommaMonica È sempre un piacere leggerti ma chi diavolo è 'sto Tancredi Palmieri? #finoallafine - florencshima : @costgiord @tancredipalmeri Si, ma è un mondo dove vivete solo te e Tancredi Palmieri - ilfoolonthehill : @tancredipalmeri Tancredi Palmieri riscrive le regole dell'anatomia umana: il primo uomo in grado di formulare un p… -