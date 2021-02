SUORE TEDESCHE “AFFITTAVANO” A RICCHI UOMINI BAMBINI ORFANI PER ORGE E GANG BANG (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un rapporto nascosto al pubblico documenterebbe orribili atti di stupro e abusi sessuali su giovani ragazzi e BAMBINI. Stupri facilitati da SUORE appartenenti all’arcidiocesi cattolica di Colonia in Germania, secondo il Daily Beast.I risultati dell’indagine, che si sono conclusi il mese scorso e derivano da una causa intentata contro l’arcidiocesi dalle vittime, non sono stati resi pubblici, ma si dice che i contenuti del rapporto siano trapelati a diversi media. Sezioni del rapporto di 560 pagine presumibilmente viste dal Daily Beast descrivono in dettaglio come le SUORE che gestivano un convento a Spira, in Germania tra gli anni ’60 e ’70, “AFFITTAVANO” ragazzi ORFANI a UOMINI d’affari e sacerdoti, che abusavano dei BAMBINI, a volte per settimane intere, prima di ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un rapporto nascosto al pubblico documenterebbe orribili atti di stupro e abusi sessuali su giovani ragazzi e. Stupri facilitati daappartenenti all’arcidiocesi cattolica di Colonia in Germania, secondo il Daily Beast.I risultati dell’indagine, che si sono conclusi il mese scorso e derivano da una causa intentata contro l’arcidiocesi dalle vittime, non sono stati resi pubblici, ma si dice che i contenuti del rapporto siano trapelati a diversi media. Sezioni del rapporto di 560 pagine presumibilmente viste dal Daily Beast descrivono in dettaglio come leche gestivano un convento a Spira, in Germania tra gli anni ’60 e ’70, “” ragazzid’affari e sacerdoti, che abusavano dei, a volte per settimane intere, prima di ...

