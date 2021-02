Suning.com conclude il 2020 in positivo con una crescita delle vendite del 33,61% sulla sua piattaforma cloud retail (Di mercoledì 3 febbraio 2021) SHANGHAI, 3 febbraio 2021 /PRNewswire/



Suning.com (002024.SZ), il principale fornitore cinese di servizi smart retail e una società della Fortune Global 500 di proprietà del Gruppo Suning Holdings, ha pubblicato l'anteprima del suo rapporto annuale sulle prestazioni per il 2020. Secondo il rapporto, Suning.com ha conseguito un reddito operativo annuo compreso tra 257,562 e 259,52 miliardi di RMB tra gennaio e dicembre 2020. Suning.com ha inoltre riferito che le vendite di prodotti nel quarto trimestre effettuate attraverso la propria piattaforma cloud retail sono aumentate del 33,61% su base annua, mentre le vendite dei negozi autonomi sono aumentate del 45,28% su base annua. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) SHANGHAI, 3 febbraio 2021 /PRNewswire/.com (002024.SZ), il principale fornitore cinese di servizi smarte una società della Fortune Global 500 di proprietà del GruppoHoldings, ha pubblicato l'anteprima del suo rapporto annuale sulle prestazioni per il. Secondo il rapporto,.com ha conseguito un reddito operativo annuo compreso tra 257,562 e 259,52 miliardi di RMB tra gennaio e dicembre.com ha inoltre riferito che ledi prodotti nel quarto trimestre effettuate attraverso la propriasono aumentate del 33,61% su base annua, mentre ledei negozi autonomi sono aumentate del 45,28% su base annua. ...

capuanogio : Che tenerezza quando, nel pieno dell’era della ‘potenza di #Suning’, mi riempivate la time line di insulti per aver… - furgeTX : RT @CalcioFinanza: Conte: «Il progetto Suning si è fermato ad agosto» - ABalestrieri : RT @NonSoloJuve: POTENZA DI SUNING ??”Suning potrebbe rimanere con quota di maggioranza ma non sembra probabile,nell’ottica di un NUOVO PE… - rouge_milano : @chia231180 @_SimoTarantino 'strampalati cinesi'. gli strampalati cinesi: Fatturato38,97 miliardi di dollari stat… - passione_inter : CdS - Offerta in arrivo di Bc Partners, Fortress-Mubadala può confermare Suning - -