Sudafricana e brasiliana | dalla Lombardia all' Abruzzo | ecco le Regioni dove sono ' sbarcate' le varianti

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Arrivata in Italia anche la del virus . Il caso è stato riscontrato in un uomo rientrato nei giorni scorsi da un Paese africano all'aeroporto di Malpensa e la segnalazione è arrivata dall'ospedale di ...

vitcastagna : RT @paoloigna1: Una conferma di quanto affermato ed è un dato molto positivo, adesso lo vedremo alla prova contro quelle sudafricana e bras… - zanovels : @RedGiorgio81 Abbiamo la “fortuna” di avere Malpensa dietro casa, sbarcano e vengono dirottati subito su Varese. Ab… - Rifugianima : RT @ilmessaggeroit: Varianti Covid, sudafricana inglese e brasiliana: dalla Lombardia all'Abruzzo, la mappa delle Regioni dove sono compars… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Varianti Covid, sudafricana inglese e brasiliana: dalla Lombardia all'Abruzzo, la mappa delle Regioni dove sono compars… - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: Varianti Covid, sudafricana inglese e brasiliana: dalla Lombardia all'Abruzzo, la mappa delle Regioni dove sono compars… -

Ultime Notizie dalla rete : Sudafricana brasiliana

... infatti la variante inglese l'ha acquisita soltanto da poco, dopo aver immagazzinato la N501Y, che già era presente nella variante. Questa mutazione sembra riuscire ad ...Dopo la, anche la. Il primo caso in Italia della variante è stato riscontrato ancora una volta a Varese . 'E' in corso di valutazione presso l'Ospedale dell'Asst Sette Laghi il primo ...Arrivata in Italia anche la variante Sudafricana del virus SarsCoV2. Il caso è stato riscontrato in un uomo rientrato nei giorni scorsi da un Paese africano all'aeroporto di Malpensa e ...Covid: variante sudafricana in Italia, la mappa. Attesa la conferma dell'Iss. Test rapidi armi spuntate ROMA, 03 FEB - È arrivata in Italia anche la variante Sudafricana del virus SarsCoV2. Il caso ...