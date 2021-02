Steven Spielberg scrive una lettera sulla rivincita futura del cinema (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’industria cinematografica è una tra le più colpite dalla pandemia Covid-19: l’esperienza del grande schermo è infatti una forma di raggruppamento sociale e le attività delle sale sono state sospese, spesso indefinitamente, in tutto il mondo. Non è tutto: alla simile posticipazione e digitalizzazione dei festival, si aggiunge poi la sostanziale sospensione delle stesse produzioni dei film; le quali, già annichilite dalle regole di distanza sociale e limitazione di spostamenti, si pongono inoltre il problema di non conoscere una data di uscita certa. In un mondo di spettatori Netflix, tornerà mai la visione sociale? Il proverbiale ottimismo di Steven Spielberg ci fa ancora sognare. In una lettera appassionata alla rivista cinematografica Empire, egli ha celebrato, insieme ad altri nomi come Spike ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’industriatografica è una tra le più colpite dalla pandemia Covid-19: l’esperienza del grande schermo è infatti una forma di raggruppamento sociale e le attività delle sale sono state sospese, spesso indefinitamente, in tutto il mondo. Non è tutto: alla simile posticipazione e digitalizzazione dei festival, si aggiunge poi la sostanziale sospensione delle stesse produzioni dei film; le quali, già annichilite dalle regole di distanza sociale e limitazione di spostamenti, si pongono inoltre il problema di non conoscere una data di uscita certa. In un mondo di spettatori Netflix, tornerà mai la visione sociale? Il proverbiale ottimismo dici fa ancora sognare. In unaappassionata alla rivistatografica Empire, egli ha celebrato, insieme ad altri nomi come Spike ...

AleVianova : @chetempochefa @fabfazio Ciao Fabio mi piacerebbe vedere un intervista anche a Steven Spielberg ?? - arcadiacinema : La lettera d’amore all’esperienza cinematografica in sala scritta da #StevenSpielberg su Empire! Leggila su… - doyaksec : #Cinema #StevenSpielberg per #Empire: la lettera dedicata all’esperienza in sala Il nuovo numero di Empire contiene… - sfiorata82 : RT @comingsoonit: #StevenSpielberg ha affidato a Empire la sua fiducia in un ritorno alla normalità dell'esperienza cinematografica in sala… - GiordanoCaputo : tornano in blu-ray, tre classici del cinema di #StevenSpielberg, ovvero #SugarlandExpress, #1941 #AllarmeAHollywood… -