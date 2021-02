Stasera Italia speciale: ospiti e anticipazioni del 3 febbraio 2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) su Rete 4 Questa sera, mercoledì 3 febbraio 2021, su Rete 4 in prima serata dalle 21.20 va in onda Stasera Italia speciale, il talk di approfondimento condotto in diretta da Barbara Palombelli per seguire da vicino queste ore decisive della crisi di governo. In studio e in collegamento ospiti e opinionisti per analizzare quali saranno gli scenari futuri. Oggi Mario Draghi al Quirinale ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, che possa ottenere la fiducia delle Camere del Parlamento. Quali le proposte che metterà in campo il premier incaricato Draghi e soprattutto quali partiti lo appoggeranno? Dopo il fallimento del mandato esplorativo al presidente della Camera Fico, e l’impossibilità di formare un esecutivo politico ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) su Rete 4 Questa sera, mercoledì 3, su Rete 4 in prima serata dalle 21.20 va in onda, il talk di approfondimento condotto in diretta da Barbara Palombelli per seguire da vicino queste ore decisive della crisi di governo. In studio e in collegamentoe opinionisti per analizzare quali saranno gli scenari futuri. Oggi Mario Draghi al Quirinale ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, che possa ottenere la fiducia delle Camere del Parlamento. Quali le proposte che metterà in campo il premier incaricato Draghi e soprattutto quali partiti lo appoggeranno? Dopo il fallimento del mandato esplorativo al presidente della Camera Fico, e l’impossibilità di formare un esecutivo politico ...

