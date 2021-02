Stampa internazionale punta su Super Mario | può salvare l’Italia

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) "Il presidente italiano si rivolge aDraghi per risolvere la crisi politica", titola il Wall Street Journal e frasi simili si rincorrono su tutta la, che evidenzia sia l'ardua impresa che attende l'ex presidente della Bce in caso diventi primo ministro, sia l'alta staturadel possibile prossimo premier italiano. "Non è affatto chiaro se ci sarebbe una maggioranza nel Parlamento italiano pronta a sostenere Draghi come primo ministro, anche in caso l'ex presidente della Banca centrale europea segnali di volere l'incarico", osserva il Wsj, ma se il parlamento lo sostenesse, "i compiti più urgenti includerebbero la formulazione di una strategia per la ripresa economica dalla pandemia Covid-19. Il successo economico italiano è una posta in gioco per tutta l'Europa, dato il ...