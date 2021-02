Sputnik efficace al 91%. Ora è caccia al vaccino anti-Covid russo che prima tutti deridevano. Ma cresce l’allarme per la variante inglese (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando troppo e quando niente. Nonostante lo scetticismo iniziale il vaccino anti-Covid sviluppato in Russia, Sputnik V, funziona ed è efficace al 91,6 per cento. Lo confermano i dati di sperimentazione della fase 3 relativi ai circa 20mila partecipanti, pubblicati su The Lancet. Lo studio, fa sapere il Fondo russo per gli investimenti diretti che commercializza il siero nel mondo, è “peer reviewed”, quindi validato da esperti scientifici esterni. “Gli eventi avversi gravi, che hanno richiesto il ricovero in ospedale, sono stati rari sia nel gruppo placebo (0,4 per cento) che nel gruppo del vaccino (0,2 per cento) e nessuno è stato considerato associato alla vaccinazione”, si legge nella pubblicazione. Per quanto riguarda i decessi, durante la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando troppo e quando niente. Nonostante lo scetticismo iniziale ilsviluppato in Russia,V, funziona ed èal 91,6 per cento. Lo confermano i dati di sperimentazione della fase 3 relativi ai circa 20mila partecip, pubblicati su The Lancet. Lo studio, fa sapere il Fondoper gli investimenti diretti che commercializza il siero nel mondo, è “peer reviewed”, quindi validato da esperti scientifici esterni. “Gli eventi avversi gravi, che hanno richiesto il ricovero in ospedale, sono stati rari sia nel gruppo placebo (0,4 per cento) che nel gruppo del(0,2 per cento) e nessuno è stato considerato associato alla vaccinazione”, si legge nella pubblicazione. Per quanto riguarda i decessi, durante la ...

