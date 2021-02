«Speravo de morì prima» | le prime immagini della serie Sky Original su Francesco Totti

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La tensione nello spogliatoio prima di scendere in campo, gli allenamenti ai quali si sottopone ogni giorno per irrobustire la fibra muscolare e lo sguardo compiaciuto delle persone che gli sono vicine e che si preoccupano affinché la sua carriera sia la più splendente di tutte. Sono queste le prime immagini di Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti, il dramedy Sky Original che arriverà su Sky e NOW TV a marzo ripercorrendo gli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma. A ispirare la serie, diretta da Luca Ribuoli e prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle, è, infatti, il libro Un capitano (Rizzoli) nel quale Totti ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita, dall’infanzia a Vatulonia ai capelli che si asciugava con i bocchettoni della 126 del padre di ritorno dagli allenamenti. https://www.instagram.com/p/CKygYoGKWuz/