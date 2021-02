Spaccio ed estorsione | blitz all’alba a Napoli | 4 arresti nel clan Marigliano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi questa mattina nell’area delle “Case Nuove”, a ridosso della stazione centrale di, la Squadra Mobile e il commissariato Vicaria Mercato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro pregiudicati del. Sono ritenuti responsabili di tentatae lesioni personali e concorso in detenzione a fini didi sostanze stupefacenti. Nel mese di gennaio del 2020, i quattro avevano cercato di costringere un acquirente a pagare il corrispettivo dello stupefacente cedutogli accoltellandolo al torace e percuotendolo al capo con un bastone. Il ...

... nei confronti di quatro pregiudicati del clan Marigliano ritenuti responsabili di tentatae lesioni personali e concorso in detenzione a fini didi sostanze stupefacenti. ......Raffale Delle Fave Quasi 3 chili di droga venduta tra Macerata e Tolentino e tentataa ... per episodi diavvenuti a Tolentino e Macerata. Bah era accusato di aver ceduto ad un ...Nel mese di gennaio del 2020, i quattro avevano cercato di costringere un acquirente a pagare il corrispettivo dello stupefacente cedutogli accoltellandolo ...Avevano picchiato ed accoltellato un uomo, reo di non aver pagato la somma pattuita per l’acquisto di droga. Quattro persone arrestate nella zona delle Case Nuove di Napoli: sono tutte appartenenti ai ...