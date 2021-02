Sorpresi a rubare 200 chili di pigne | tre arresti nel casertano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCellole (Ce) – A Cellole, nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Baia Domizia hanno tratto in arresto un 57enne di Andria (BT) e due cittadini del Marocco, un 43enne ed un 49enne (quest’ultimo irregolare sul territorio nazionale), ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. I tre sono statidai militari dell’Arma mentre rubavano all’interno del parco comunale, ubicato in via fontanavecchia, 200 Kg dida alcuni pini ivi presenti. Gli arrestati verranno giudicati con rito direttissimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

