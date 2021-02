Sono grato a Conte. La prospettiva politica dell’alleanza giallorossa non va dispersa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il primo sentimento che in queste ore si impone nel mio animo è di gratitudine per Giuseppe Conte. Egli ha guidato un governo politico, onesto e serio (anche se con differenti qualità nella sua composizione) che ha lavorato bene, in mezzo a difficoltà non paragonabili rispetto a qualsiasi fase passata della storia repubblicana. So bene che ci Sono stati ritardi, mancanze, anche errori. Eppure un messaggio positivo è arrivato agli italiani. Lo si vede nella popolarità che ancora conserva il premier decapitato. Forse i cittadini hanno compreso meglio di tanti commentatori che per le forze democratiche e di sinistra si era aperta una prospettiva nuova. Difficile. Ma praticabile. Quando Nicola Zingaretti ha preso in mano il Pd, il partito era isolato, al 15% nei sondaggi, circondato da una marea populista di destra e anche di sinistra, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il primo sentimento che in queste ore si impone nel mio animo è di gratitudine per Giuseppe. Egli ha guidato un governo politico, onesto e serio (anche se con differenti qualità nella sua composizione) che ha lavorato bene, in mezzo a difficoltà non paragonabili rispetto a qualsiasi fase passata della storia repubblicana. So bene che cistati ritardi, mancanze, anche errori. Eppure un messaggio positivo è arrivato agli italiani. Lo si vede nella popolarità che ancora conserva il premier decapitato. Forse i cittadini hanno compreso meglio di tanti commentatori che per le forze democratiche e di sinistra si era aperta unanuova. Difficile. Ma praticabile. Quando Nicola Zingaretti ha preso in mano il Pd, il partito era isolato, al 15% nei sondaggi, circondato da una marea populista di destra e anche di sinistra, ...

