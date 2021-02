Sondaggi politici elettorali oggi 3 febbraio 2021: male Salvini e Meloni, in crescita 5 Stelle (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 3 febbraio 2021: tutti i dati Sondaggi politici elettorali – Nel bel mezzo della crisi di governo, sono i partiti di centrodestra a calare, mentre le forze di maggioranza reggono botta o addirittura sono in crescita. Questi i dati principali emersi dall’ultimo Sondaggio Swg realizzato per il Tg La7 e trasmesso nell’edizione del 1 febbraio 2021. Ad uscire rafforzato è soprattutto il Movimento Cinque Stelle, ma anche altri partiti del centrosinistra e Italia Viva di Matteo Renzi, che tornerebbe sopra la soglia del 3%. male invece le opposizioni, con un netto tonfo di Forza Italia, in calo anche Lega e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021): tutti i dati– Nel bel mezzo della crisi di governo, sono i partiti di centrodestra a calare, mentre le forze di maggioranza reggono botta o addirittura sono in. Questi i dati principali emersi dall’ultimoo Swg realizzato per il Tg La7 e trasmesso nell’edizione del 1. Ad uscire rafforzato è soprattutto il Movimento Cinque, ma anche altri partiti del centrosinistra e Italia Viva di Matteo Renzi, che tornerebbe sopra la soglia del 3%.invece le opposizioni, con un netto tonfo di Forza Italia, in calo anche Lega e ...

