Solo 4,5 miliardi del Recovery Plan ai giovani, così il Paese non guarda al futuro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A quasi un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria prima e della crisi socio-economica poi, iniziano a intravedersi gli effetti dei ritardi che il nostro Paese ha accumulato almeno negli ultimi vent’anni. Alla drammatica caduta del Pil si somma adesso la diminuzione dell’occupazione giovanile. Su scala annuale, la differenza tra il dicembre 2019 e il 2020 è marcata da circa un punto percentuale: lo scorso anno il dato sulla disoccupazione giovanile era al 28,4%, mentre quest’anno si attesta al 29,7%. Tuttavia, quel -1,3% è da ritenere parziale, se consideriamo che molti giovani sono impiegati con forme contrattuali diverse dal lavoro subordinato. L’ho già detto in altre occasioni ma giova ricordarlo ancora una volta: in assenza del blocco dei licenziamenti imposto dal governo e della cassa integrazione per la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A quasi un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria prima e della crisi socio-economica poi, iniziano a intravedersi gli effetti dei ritardi che il nostroha accumulato almeno negli ultimi vent’anni. Alla drammatica caduta del Pil si somma adesso la diminuzione dell’occupazionele. Su scala annuale, la differenza tra il dicembre 2019 e il 2020 è marcata da circa un punto percentuale: lo scorso anno il dato sulla disoccupazionele era al 28,4%, mentre quest’anno si attesta al 29,7%. Tuttavia, quel -1,3% è da ritenere parziale, se consideriamo che moltisono impiegati con forme contrattuali diverse dal lavoro subordinato. L’ho già detto in altre occasioni ma giova ricordarlo ancora una volta: in assenza del blocco dei licenziamenti imposto dal governo e della cassa integrazione per la ...

