Social | boom delle diete nutrigenetiche | quando a dimagrire è solo il portafogli

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il giro di affari dei kit salivari per l'analisi del dna si aggira sui 300 milioni di dollari l'anno. Gli esperti lanciano l'allarme: "Non ci sono basi scientifiche. Il cliente è attirato da slogan e messaggi altisonanti"

L'audience online:per i siti di salute, e - government ed education Confrontando i dati di ... A dicembre 2020 sono nove (Entertainment, News e Information,Network, Retail, Lifestyle, ...Solo in Italia, durante la pandemia nel 2020 è stato registrato undi casi di phishing via ... come i nostri tanto amati (o odiati, a seconda dei punti di vista)Media. Phishing sui: ...Il giro di affari dei kit salivari per l'analisi del dna si aggira sui 300 milioni di dollari l'anno. Gli esperti lanciano l'allarme: "Non ci ...Non ha un account twitter e neppure un profilo social pubblico. Nonostante questo Mario Draghi spopola sul web. I numeri di Reputation Science ...