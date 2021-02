Sms Engineering finalista del Premio Le Fonti Awards nelle categorie Ceo e Eccellenza dell’anno

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “La Smsè stata selezionata comedella XI edizione annuale deiLe. E’ la piccola impresa più innovativa d’Italia – esultano Francesco Castagna, Rosangela Capasso, Antonio Ascione e Massimiliano Canestro -, l’unica premiata da due diversi presidenti della Repubblica per l’Innovazione, dopo essere stata premiata 10 anni fa a Palazzo Mezzanotte dal Governo Britannico, ritorna il 6 maggio 2021 nel Palazzo della Borsa di Milano”. Castagna, Capasso, Ascione e Canestro sono insieme dal 1998 con la stessa idea, “creare una realtà informatica dia Napoli”, sicuri che Napoli potesse diventare un riferimento IT nel mondo. Numerosi sono i premi e i riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti in oltre 20 anni di attività che hanno visto ...