Skriniar | “Stagione buona | dobbiamo arrivare in fondo alle due competizioni”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milan, difensore dell’Inter, ha parlato a Sport.sk della suacon i nerazzurri e degli obiettivi da raggiungere. Queste le sue parole: “Sono contento di andare bene e anche che la squadra stia andando bene. Laè ancora molto lunga e nelle prossime partiteconfermare le buone prestazioni, migliorando ancora. Aver recuperato il posto da titolare mi rende davvero felice. Dopo i successi in Europa League l’anno scorso ero finito fuori dai titolari poi però sono tornato tra le prime scelte. Devo cercare di mantenere il posto lavorando per continuare ad andare in questa direzione”. Delusione Champions: “E’ stato un duro colpo per noi. Abbiamo fatto male in Europa. Però abbiamo due trofei che possiamo ancora conquistare. Cercheremo di andare più lontano possibile”. Lotta scudetto: “Non ...

Intervistato dai media slovacchi, il roccioso difensore nerazzurro Milanfa un bilancio dellameneghina fino a questo momento. Dopo la scorsapassata per la maggior parte in panchina a discapito di Diego Godin e dell'esplosione di Alessandro ......al centro del progetto di Conte dopo un periodo non facile e per Milanè cambiato tutto di recente. Il difensore dell'Inter ne parla a Sky e dice È vero che alla fine della scorsa, ...In un'intervista rilasciata a Sport.sk, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato della prima parte di stagione della squadra, in generale, sottolineando l'importanza delle vittorie nel derb ...Il difensore dell'Inter Milan Skriniar, ha parlato ai microfoni di Sport.sk. "Sono contento di andare bene e anche che la squadra stia andando bene. La stagione è ancora ...