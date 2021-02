Siviglia, Papu Gomez vince la lotta tra ex “italiani”: è in lista Champions al posto di Franco Vazquez (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Siviglia ha reso nota la lista dei 25 giocatori che parteciperanno alla fase finale della Champions League. Ci sono diverse novità, la più importante è rappresentata dall'ingresso del nuovo acquisto Alejandro Papu Gomez, oltre che di Aleix Vidal.Il club spagnolo ha scelto l'ex Atalanta al posto di Franco Vazquez, altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Il trequartista argentino era nella lista dei partenti in ottica mercato, tanto da essere stato vicino anche a un ritorno in Serie A. Per il momento, però, rimane in squadra ma non potrà prendere parte alle gare di Coppa. Con l'ex Palermo esclusi anche Carlos Fernández e Idrissi.Il Siviglia si è qualificato agli ottavi di Champions League ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilha reso nota ladei 25 giocatori che parteciperanno alla fase finale dellaLeague. Ci sono diverse novità, la più importante è rappresentata dall'ingresso del nuovo acquisto Alejandro, oltre che di Aleix Vidal.Il club spagnolo ha scelto l'ex Atalanta aldi, altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Il trequartista argentino era nelladei partenti in ottica mercato, tanto da essere stato vicino anche a un ritorno in Serie A. Per il momento, però, rimane in squadra ma non potrà prendere parte alle gare di Coppa. Con l'ex Palermo esclusi anche Carlos Fernández e Idrissi.Ilsi è qualificato agli ottavi diLeague ...

