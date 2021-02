Simona Ventura, il ricordo di Funari commuove i fans: la foto è antichissima (Di giovedì 4 febbraio 2021) Simona Ventura ha ricordato il giornalista italiano Gianfranco Funari con un post strappalacrime pubblicato su Instagram: ecco cosa ha raccontato. Simona Ventura ha deciso di ricordare il giornalista Gianfranco Funari con un post strappalacrime pubblicato sul suo profilo Instagram. La fotografia pubblicata è vecchissima, tornata tra le mani di Simona grazie alla collaborazione della ex L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha ricordato il giornalista italiano Gianfrancocon un post strappalacrime pubblicato su Instagram: ecco cosa ha raccontato.ha deciso di ricordare il giornalista Gianfrancocon un post strappalacrime pubblicato sul suo profilo Instagram. Lagrafia pubblicata è vecchissima, tornata tra le mani digrazie alla collaborazione della ex L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lillydessi : Il #tb di Simona Ventura super sexy da giovane è (già) la foto della settimana - - zazoomblog : Simona Ventura è l’omaggio al defunto: Parole da lacrime - #Simona #Ventura #l’omaggio #defunto: - BITCHYFit : Sanremo 2021, Simona Ventura dice la sua su Amadeus e sul pubblico al Teatro Ariston - _Alessio_88 : RT @bubinoblog: DEAL WITH IT: LE NUOVE PUNTATE SU NOVE. SIMONA VENTURA E VICTORIA CABELLO TRA I VIP OSPITI - Cosmicpolitan_ : RT @bubinoblog: DEAL WITH IT: LE NUOVE PUNTATE SU NOVE. SIMONA VENTURA E VICTORIA CABELLO TRA I VIP OSPITI -