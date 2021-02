Silvio Berlusconi lancia il piano vaccinale di Forza Italia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi si terrà il vertice tra il commissario Domenico Arcuri e le Regioni per rimodulare la campagna vaccinale. Intanto, in un intervento pubblicato sul Giornale, Silvio Berlusconi annuncia il piano elaborato da Forza Italia, che prevede la vaccinazione di almeno l’80% della popolazione entro il 2021. «La campagna vaccinale dovrebbe essere la prima preoccupazione di chi guida il Paese», spiega il leader forzista. «Altre nazioni, come Israele, stanno dimostrando che è possibile arrivare in poche settimane a coprire una quota significativa della popolazione. Da noi c’è scarsa chiarezza, ci sono notizie e previsioni contraddittorie, si stimano tempi davvero inaccettabili per giungere ad una copertura adeguata della popolazione». Quindi «ci siamo messi al lavoro e sono ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi si terrà il vertice tra il commissario Domenico Arcuri e le Regioni per rimodulare la campagna. Intanto, in un intervento pubblicato sul Giornale,annuncia ilelaborato da, che prevede la vaccinazione di almeno l’80% della popolazione entro il 2021. «La campagnadovrebbe essere la prima preoccupazione di chi guida il Paese», spiega il leader forzista. «Altre nazioni, come Israele, stanno dimostrando che è possibile arrivare in poche settimane a coprire una quota significativa della popolazione. Da noi c’è scarsa chiarezza, ci sono notizie e previsioni contraddittorie, si stimano tempi davvero inaccettabili per giungere ad una copertura adeguata della popolazione». Quindi «ci siamo messi al lavoro e sono ...

