Shopping in sicurezza: al centro commerciale "Le due Torri" installato "Dust Free" in Italia, certificato dall'ospedale Luigi Sacco di Milano

Al centro commerciale "Le due Torri" di Stezzano, di proprietà del fondo Nexus 3 gestito da Amundi RE Italia SGR, è installato un dispositivo di sanificazione attiva dell'aria. Dispositivo certificato dell'ospedale Luigi Sacco di Milano che abbatte fino al 99% dei virus. Dalla sperimentazione condotta all'interno del dipartimento di scienze biomediche e cliniche è emerso come la tecnologia "Dust Free" mostra capacità di abbattere la carica. Le dichiarazioni di Giovanni Di Corato, Amministratore Delegato di Amundi RE Italia SGR «L'attenzione all'efficienza energetica, alle prestazioni ambientali e al contempo alla salute e prevenzione, fanno parte del nostro approccio di investimento

