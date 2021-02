UglSicilia : Seus 118. La Ugl Sicilia continua l'impegno per lo sblocco dei fondi 'bonus Covid' per il personale - UGL SICILIA - Frances43279623 : RT @DiegoGrandi82: @Maedhros67 È lui? - SpinaDel : RT @DiegoGrandi82: @Maedhros67 È lui? - LeoNoeuro : Muore dopo il vaccino: un caso? - ladyonorato : RT @DiegoGrandi82: @Maedhros67 È lui? -

Muore a 47 anni a causa di una emorragia cerebrale. Si tratta di Antonio Geraci, di Montemaggiore Belsito, nel Palermitano. L'uomo, un dipendente del, è morto all'ospedale di Villa Sofia, in seguito ad improvviso malore che non gli ha dato scampo. I medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale.... Ruggero Razza, una lettera per chiedere un incontro urgente sulla mancata corresponsione dell'incentivo Covid-19 per i dipendenti della. 'Entro il 15 gennaio, per i lavoratori della società ...La firma è stata apposta alla presenza del direttore del Seus 118, Maurizio Scardia, e dell’amministratore unico di Sanitaservice, Luigino Sergio: “Esprimo soddisfazione per la fiducia che il ...PALERMO - Vivrà nel corpo di altri, così come il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nei cuori di chi, Antonio Geraci - conosciuto da tutti come Nino - ha ...