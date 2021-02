Serie C, girone C: il Bari inciampa sulla Cavese ultima, al San Nicola è solo 1-1. La classifica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Passo falso del Bari che non va oltre l'1-1 nella gara casalinga contro la Cavese.I biancorossi non hanno approfittato del pari della Ternana in casa del Palermo per provare ad accorciare in classifica. I pugliesi hanno addirittura impattato contro l'ultima in classifica: alla rete ospite firmata da Bubas ha risposto D'Ursio al 72'.RISULTATIFoggia-Teramo 0-0 (giocata martedì)Casertana-Potenza 1-0 (giocata alle 12.30)Paganese-Catanzaro 1-0Palermo-Ternana 1-1Vibonese-Virtus Francavilla 1-2Viterbese-Turris 2-0Bari-Cavese 1-1Bisceglie-Avellino (ore 20.30)Juve Stabia-Catania (ore 20.30)riposa: MonopoliclassificaTernana 53*Bari 42*Avellino 37 **Catania 33***Teramo 33*Foggia 33*Catanzaro 32**Virtus Francavilla 28*Palermo 27*Turris ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Passo falso delche non va oltre l'1-1 nella gara casalinga contro la.I biancorossi non hanno approfittato del pari della Ternana in casa del Palermo per provare ad accorciare in. I pugliesi hanno addirittura impattato contro l'in: alla rete ospite firmata da Bubas ha risposto D'Ursio al 72'.RISULTATIFoggia-Teramo 0-0 (giocata martedì)Casertana-Potenza 1-0 (giocata alle 12.30)Paganese-Catanzaro 1-0Palermo-Ternana 1-1Vibonese-Virtus Francavilla 1-2Viterbese-Turris 2-01-1Bisceglie-Avellino (ore 20.30)Juve Stabia-Catania (ore 20.30)riposa: MonopoliTernana 53*42*Avellino 37 **Catania 33***Teramo 33*Foggia 33*Catanzaro 32**Virtus Francavilla 28*Palermo 27*Turris ...

