Serie C | D’Ursi risponde a Bubas | Cavese frena il Bari che spreca l’occasione di avvicinare la Ternana

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilnon sa più vincere e oggi al San Nicola ha pareggiato per 1-1 contro laultima in classifica. Un punto che serve a poco e la squadra di Auteri non riesce ad avvicinarsi alla capolistache ha pareggiato a Palermo. Al gol dial 44' per i campani ha replicato al 77' D'Ursi per i padroni di casa che nel finale hanno anche rischiato di perdere. La traversa ha infatti respinto una punizione di Matera nei minuti di recupero. Ilresta a -11 dallae a questo punto il destino del tecnico Auteri è segnato. Sarà esonerato a fine partita. ITA Sport Press.