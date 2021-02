Serie A, in arrivo 600 milioni dai fondi: i dettagli del contratto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le venti squadre di Serie A stanno per ottenere 600 milioni di euro in totale grazie all’accordo con i fondi d’investimento. I dettagli Nella sua edizione odierna, Il Fatto Quotidiano ha pubblicato i dettagli del contratto che sarà firmato dalla Serie A per la creazione della media company che gestirà i diritti tv e commerciale. Il 90% della media company andrà alla Lega, il 10% ai fondi attraverso la Salieri Investimenti, una spa con sede a Milano e divisa tra CVC (50%), Advent (40%) e Fsi (10%). I fondi d’investimento pagheranno 1,7 miliardi in totale, con 250 milioni che andranno subito ai club, e incasseranno il 10% dei diritti (100 milioni l’anno). Sono previsti altri 350 milioni ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le venti squadre diA stanno per ottenere 600di euro in totale grazie all’accordo con id’investimento. INella sua edizione odierna, Il Fatto Quotidiano ha pubblicato idelche sarà firmato dallaA per la creazione della media company che gestirà i diritti tv e commerciale. Il 90% della media company andrà alla Lega, il 10% aiattraverso la Salieri Investimenti, una spa con sede a Milano e divisa tra CVC (50%), Advent (40%) e Fsi (10%). Id’investimento pagheranno 1,7 miliardi in totale, con 250che andranno subito ai club, e incasseranno il 10% dei diritti (100l’anno). Sono previsti altri 350...

DiMarzio : #Lecce, in arrivo l'attaccante Guven Yalcin del #Besiktas - NetflixIT : Una nuova serie originale Netflix basata sui libri di Neil Gaiman pubblicata dalla DC: The Sandman, in arrivo su Ne… - SkyTG24 : The Nevers, il teaser trailer della nuova serie tv di Joss Whedon, in arrivo su Sky - GiannaDavide : Marvel, una nuova serie in arrivo - superm_ITA : 210202 #kai sull'instagram di byak5550 « [...] #/blackyak #/kai #/exo » nuova serie di pubblicità in arrivo per… -