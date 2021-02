Serie A 2020/2021, ventunesima giornata: le probabili formazioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le probabili formazioni della ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. Al via un turno di campionato fondamentale in cui Juventus-Roma è di fatto uno spareggio per capire quale delle due squadre potrà restare in scia delle due milanesi. Capolista Milan contro il Crotone, Inter sul campo della Fiorentina. Il Napoli fa visita al Genoa, la Lazio attende il Cagliari. Di seguito tutti i link con le probabili formazioni. FIORENTINA-INTER ATALANTA-TORINO SASSUOLO-SPEZIA JUVENTUS-ROMA GENOA-NAPOLI BENEVENTO-SAMPDORIA MILAN-CROTONE UDINESE-VERONA PARMA-BOLOGNA LAZIO-CAGLIARI SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ledelladi. Al via un turno di campionato fondamentale in cui Juventus-Roma è di fatto uno spareggio per capire quale delle due squadre potrà restare in scia delle due milanesi. Capolista Milan contro il Crotone, Inter sul campo della Fiorentina. Il Napoli fa visita al Genoa, la Lazio attende il Cagliari. Di seguito tutti i link con le. FIORENTINA-INTER ATALANTA-TORINO SASSUOLO-SPEZIA JUVENTUS-ROMA GENOA-NAPOLI BENEVENTO-SAMPDORIA MILAN-CROTONE UDINESE-VERONA PARMA-BOLOGNA LAZIO-CAGLIARI SportFace.

