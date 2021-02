Sergio Mattarella ha convocato Mario Draghi per oggi alle 12 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Il mandato esplorativo che avevo affidato a Roberto Fico è fallito, per questo conto di formare un governo di alto profilo, non politico», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Ci sono adesso due strade alternative. Dare vita a un nuovo governo per fronteggiare la crisi; o le elezioni anticipate, ma di fronte a questa ipotesi devo far notare le difficoltà che offre questa circostanza: la campagna elettorale coinciderebbe con il momento più delicato dell’Italia, una fase che prevede un governo nella pienezza delle sue funzioni». I tempi infatti richiederebbero almeno tre mesi dallo scioglimento delle Camere all’insediamento del nuovo governo. Il Capo dello Stato ha parlato anche della necessità – in questa fase – di stilare un Recovery Plan adeguato, da presentare alla Commissione europea per ottenere i fondi del Next Generation ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Il mandato esplorativo che avevo affidato a Roberto Fico è fallito, per questo conto di formare un governo di alto profilo, non politico», ha detto il presidente della Repubblica. «Ci sono adesso due strade alternative. Dare vita a un nuovo governo per fronteggiare la crisi; o le elezioni anticipate, ma di fronte a questa ipotesi devo far notare le difficoltà che offre questa circostanza: la campagna elettorale coinciderebbe con il momento più delicato dell’Italia, una fase che prevede un governo nella pienezza delle sue funzioni». I tempi infatti richiederebbero almeno tre mesi dallo scioglimento delle Camere all’insediamento del nuovo governo. Il Capo dello Stato ha parlato anche della necessità – in questa fase – di stilare un Recovery Plan adeguato, da presentare alla Commissione europea per ottenere i fondi del Next Generation ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - giannipittella : È una fortuna avere un Presidente della Repubblica come Sergio Mattarella. - Agenzia_Ansa : L'appello del presidente Sergio Mattarella: Ora basta, la gente non capisce. Troppe emergenze consigliano prudenza.… - silvuccia : RT @Una_Gioia_Mai: Livello di malumore: Sergio Mattarella #crisidigoverno - likearunaway : RT @Una_Gioia_Mai: Livello di malumore: Sergio Mattarella #crisidigoverno -