Semifinale Coppa Italia | Napoli e Atalanta non sfondano | si decide tutto al ritorno FOTO

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è conclusa la secondadi. Dopo il successo della Juventus contro l’Inter, sono scese in campoed. In quest’ultimo caso la partita è stata molto più equilibrata e ha regalato meno emozioni. Si sono affrontate due squadre che si sono confermate in un buon momento, è nato un pareggio a reti inviolate. La qualificazione sinell’arco dei 180 minuti, ilsi preannuncia dunque più scoppiettante. Nei primi minuti la partita sembra bloccata, ci prova di più l’ma il portiere Ospina salva su Pessina. Al 30 l’occasione più grande: inserimento di Toloi, il difensore calcia clamorosamente fuori. La squadra di Gasperini spinge ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa ancora decisivo ...

